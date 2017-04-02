Ümit Özat’tan Şenol Güneş’e tepki

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 21. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Luccas Claro'nun sarı kart görmesinin ardından Ümit Özat, Şenol Güneş'in üzerine yürüdü.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan olan mücadelenin 21. dakikasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın, Şenol Güneş’in bulunduğu bölüme koşarak gelmesi sahada gerginliğe yol açtı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Luccas Claro’nun Cenk Tosun’a yaptığı faul sonrası Claro, hakem Serkan Çınar tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu sırada Şenol Güneş yedek kulübesinden hakeme tepki verirken, Ümit Özat ise kendi yedek kulübesinin bulunduğu yerden rakip kulübeye hızlı bir şekilde geldi. Ümit Özat, maçın dördüncü hakemi Abdulkadir Bitigen ile o sırada pozisyonu tartışan Şenol Güneş’in üzerine gelip tartışmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcı, Ümit Özat’ın tepkisine yerine geç diyerek cevap verirken, Özat uzun bir süre kendi yedek kulübesine dönmedi. Tartışmanın ardından hakem Serkan Çınar, Ümit Özat’ı uyardı.