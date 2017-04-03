Adana Demirspor mesaiye başladı

Adana Demirspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adana Demirspor ara vermeden hazırlıklara başladı. Bu hafta deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Aytaç Durak Tesisleri'nde çalışmalara start verdi.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu antrenman öncesi oyuncularla toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundu.Futbolcular daha sonra serbest olarak ısınma hareketleri yaparken, Ümraniyespor maçına sonradan giren ve süre alamayan oyuncular yarı sahada maç yaparak günü tamamladı.

Adana Demirspor zorlu Eskişehirspor maçına kadar ara vermeden çalışmalarına Aytaç Durak Tesisleri'nde devam edecek.