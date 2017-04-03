Adil Gevrek’ten takıma uyarı

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın çok iyi gitmesine karşın henüz hedeflerine ulaşmadıklarını belirterek, "Sadece iyi bir avantaj elde ettik. Kimse erkenden havaya girmesin" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

Elazığspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşan Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek uyarılarda bulundu.

Şampiyonluk şarkılarının çalınmasının yanlış olduğunu söyleyen Gevrek, “Bugünlerde bir şarkı çalınıyor sürekli, ‘Vallahi olacak, billahi olacak, Malatya bu sene şampiyon olacak' diye. Ben şimdilik bu şarkıyı dinlemek istemiyorum” dedi. TFF 1. Lig'de kalan son 8 hafta öncesinde şampiyonluk adına önemli bir avantaj elde eden Evkur Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek, takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“2 maç kaybetseniz, rakipleriniz ensenize biner”

Şampiyonluğu konuşmak için henüz erken olduğunu belirten Gevrek, “Bu sezon kalan son 8 hafta öncesinde aldığımız başarılı neticelerle en avantajlı takım şu anda biziz. Ancak futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. 3 puanlı sistemde 2 maç kaybetseniz, rakipleriniz ensenize biner. Biz hedefimize ulaşma adına sadece iyi bir avantaj elde ettik. Kimse erkenden havaya girmesin. Bugünlerde bir şarkı çalınıyor sürekli, ‘Vallahi olacak, billahi olacak, Malatya bu sene şampiyon olacak' diye. Ben şimdilik bu marşı dinlemek istemiyorum. Bu şarkıyı bu işi garantilediğimiz zaman söyleriz. Herkes sabırlı olsun, inşallah mutlu sona doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

“Haberi alınca beynimden vurulmuşa döndüm”Elazığspor maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili olarak da konuşan Gevrek, “İnanın bana galibiyetin sevincini bile tam olarak yaşayamadık. Malatya'dan, Darende'de kavga olduğu ve yaralılar olduğu yönünde haberler alınca beynimden vurulmuşa döndüm. Ne demek bu Allah aşkına. Biz daha geçen sene terör olaylarında sımsıkı sarılmadık mı birbirimize. Biz daha geçenlerde kahraman şehidimiz Fethi Sekin için bir araya gelmedik mi. Ne oldu peki. Orada birine bir şey olsaydı eğer, benim gözümde galibiyetin de, şampiyonluğun da hiçbir anlamı kalmazdı” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir maçını İnönü’de oynayacağız”

Gevrek, Eskişehirspor maçını Malatya İnönü Stadı'nda oynayacaklarını da paylaşarak, “Sahamız bakımda olduğu için İstanbul'da 4 maç yaptık ve bu maçların tamamını kazandık. Sahamız bakımdaydı ve milli arada da tam anlamıyla iyi bir bakım yapıldı. İnşallah ilk iç saha maçımız olan Eskişehir müsabakasını Malatya İnönü Stadyumu’nda oynayacağız. Ama bu maçın öncesinde Ümraniye mücadelesi var. Şimdi o maçı düşünmeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.