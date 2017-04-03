Alp Yalman yerine Mehmet Taylan

Galatasaray'da Mehmet Taylan bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Şirketimizin 03.04.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Alp Yalman’ın 22.03.2017 tarihi itibariyle istifa etmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 (a) maddesi uyarınca, şirketimiz aday gösterme komitesi tarafından önerilen Sayın Mehmet Taylan’ın ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde de üye olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.