Arda Turan’ın geleceği belli oldu

Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre Ter Stegen, Arda Turan'ın önümüzdeki sezon forma giyeceği takımı açıkladı.

Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaları durumunda Arda’nın sakallarını keseceğini kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, “Eğer Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsak, ben saçlarımı kazıyacağım ve Arda Turan da sakallarını kesecek. Kim kimi tıraş eder bilmiyorum, bu konuda konuşmadık ama ben yapmak isterim. Gelecek sezonun ilk gününde bunu yaparım, yeni sezona yeni bir başlangıç olur” dedi.

‘ARDA SENEYE BURADA OLACAK’

Arda Turan’ın takımdan ayrılması durumunda ne yapılacağı sorulan Ter Stegen, “Burada olacak, o burada olacak” şekilde cevabıyla Arda’nın takımda kalacağının da sinyallerini verdi.