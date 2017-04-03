Avrupa’da Simon Kjaer çılgınlığı

Marsilya, PSG, Milan derken Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'e Liverpool da talip oldu. Ayrıca Chelsea ve Manchester United’ın da teklif yapabileceği öne sürüldü.

Avrupa'da tam anlamıyla Simon Kjaer çılgınlığı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısına her geçen gün farklı bir kulüp talip oluyor. Fransız ekipleri Marsilya ve PSG, 27 yaşındaki stoper için harekete geçmiş, İtalyan devi Milan ise 12 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

Bir iddia da İngiltere'den geldi. İngiliz gazetelerinde yer alan transfer dedikoduları köşesinde dünün en önemli iddiası, Liverpool'un Simon Kjaer için devreye girdiği… Klopp'un yeni sezonda şampiyonluk yarışında olacak bir kadro kurmak istediği, bu sezon özellikle duran toplarda açık veren savunmayı Kjaer ile takviye edeceği öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca Chelsea ve Manchester United'ın da Danimarkalı defans oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Simon Kjaer'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldığı ve menajerine İtalya ya da Fransa'dan takım bulmasını istediği iddia edilmişti.