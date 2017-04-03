Başakşehir sendeledi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Alınan bu sonuçla turuncu-beyazlıların 5 maçlık yenilmezliği son bulurken, lider Beşiktaş ile aralarındaki puan farkı 5'e yükselmiş oldu. Medipol Başakşehir son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.
Deplasman fobisi
Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Medipol Başakşehir, zirve takibinde önemli bir yara alarak Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Kendi evinde namağlup olan Başakşehir, 3 mağlubiyetini de deplasmanda aldı.
Eski takımına karşı
Akhisar Belediyespor'da görev yapan Arnavut oyuncu Sokol Cikalleshi, eski takımı Medipol Başakşehir’e attığı gol ile Akhisar Belediyespor'a galibiyeti getirmiş oldu. Medipol Başakşehir'den bu sezon kiralanan Cikalleshi, bu sezon Akhisar Belediyespor forması ile ligde 2 gol attı.