Başakşehir sendeledi

Süper Lig’de zirvenin en yakın takipçisi olan ve son 5 maçtır yenilmeyen Medipol Başakşehir’in 5 maçlık yenilmezlik serisine Akhisar Belediyespor son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Alınan bu sonuçla turuncu-beyazlıların 5 maçlık yenilmezliği son bulurken, lider Beşiktaş ile aralarındaki puan farkı 5'e yükselmiş oldu. Medipol Başakşehir son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Deplasman fobisi

Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Medipol Başakşehir, zirve takibinde önemli bir yara alarak Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Kendi evinde namağlup olan Başakşehir, 3 mağlubiyetini de deplasmanda aldı.

Eski takımına karşı

Akhisar Belediyespor'da görev yapan Arnavut oyuncu Sokol Cikalleshi, eski takımı Medipol Başakşehir’e attığı gol ile Akhisar Belediyespor'a galibiyeti getirmiş oldu. Medipol Başakşehir'den bu sezon kiralanan Cikalleshi, bu sezon Akhisar Belediyespor forması ile ligde 2 gol attı.