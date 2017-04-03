Beşiktaş arayı açtı, düşme hattı yangın yerine döndü

Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Başakşehir’le olan puan farkını 5’e çıkardı ve büyük avantaj yakaladı. Gaziantep’in Osmanlıspor’u deplasmanda yenmesiyle, küme düşme hattı yangın yerine döndü.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan 8 maç sonunda özellikle düşme hattı yangın yerine döndü. Ligin son sırasında bulunan Rizespor'un 20 puanı var. 20 puanlı Adanaspor, bugün Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor'u ve ardından Osmanlıspor'u deplasmanda yenerek 2 maçta 6 puan toplayan Gaziantepspor 22 puana ulaştı ve 1 maçı eksik. Düşme hattının 1 sıra üzerinde bulunan Kayserispor'un ise 27 puanı bulunuyor. Ligde 10. sırada yer alan Gençlerbirliği ile 15. sıradaki Kayserispor'un arasında 5 puanlık fark var.

Beşiktaş farkı 5'e çıkardı

Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor deplasmanında kaybetmesiyle puan farkını 5'e çıkardı. Önümüzdeki hafta ikinci yarının en iyi takımı olarak dikkat çeken Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, kalan maçlarında Medipol Başakşehir ile deplasmanda, Fenerbahçe ile de sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'in hedefi Devler Ligi

Bu sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Başakşehir, zirvenin 5 puan gerisinde kalsa da, ligi ilk 2 sıra içinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Abdullah Avcı'nın ekibi, 29. haftada iç sahada Beşiktaş ile, 32. haftada da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 23 Nisan'da

Ligin 3. ve 4. sırasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, hem birbirlerinin hem de Medipol Başakşehir'in hatasını kolluyor. Bugün Adanaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 46 puanı buluyor. Karabükspor deplasmanında kazanan Fenerbahçe ise puanını 47'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan Galatasaray, bir sonraki maçta ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi 23 Nisan'da oynanacak. Fenerbahçe'ye bakıldığında ise daha zor bir fikstürle yola devam edeceği görülüyor. Sarı-lacivertli takım 28. haftada Galatasaray ile deplasmanda, 30. haftada da Beşiktaş ile yine deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, ligin 33. haftasında ise ilk 4 sırayı zorlayan Trabzonspor'u konuk edecek.

Trabzonspor gözünü ilk 4'e diktiSpor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ilk 4 sırayı zorluyor. 1 maçı eksik olan Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, rakiplerinin hata yapmasını bekliyor. İlk 4 sıra içindeki takımlar arasında ikinci yarıda yalnızca Galatasaray'la oynayan ve kazanan Trabzonspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin 32. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Trabzonspor, bir sonraki hafta ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Antalyaspor ve Konyaspor sürpriz peşindeBu sezon ligin flaş ekibi olarak dikkat çeken Antalyaspor, Trabzonspor'un 2 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un olası hatasını değerlendirmek isteyen Rıza Çalımbay'ın takımı, ilk 4 sıra içinde kendisine yer bulmak için zorluyor. Kalan haftalarda Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Antalyaspor, Fenerbahçe ile de deplasmanda oynayacak. Antalyaspor'un 4 puan gerisinde bulunan Atiker Konyaspor ise kalan 8 haftada fikstür avantajıyla yola devam edecek. Ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor, kalan 7 maçında ise kendisiyle denk kuvvetteki takımlarla mücadele edecek.

Son haftaya kadar kıran kırana mücadele

Ligin alt tarafı ise adeta yangın yeri. 8. sırada bulunan Kasımpaşa ve 9. sıradaki Karabükspor, nispeten rahat olan takımlar olsa da, 10. sıradaki Gençlerbirliği ile düşme hattının 1 sıra üzerinde bulunan Kayserispor arasında 5 puanlık fark var. Atiker Konyaspor'a deplasmanda kaybeden 32 puanlı Bursaspor ve sahasında Gaziantepspor'a mağlup olan 31 puanlı Osmanlıspor, haftayı zararla kapatan takımlar olarak dikkat çekiyor. Kasımpaşa'yı mağlup ederek puanını 31 yapan Alanyaspor ve son dakika golüyle Medipol Başakşehir'i mağlup eden Akhisar Belediyespor, alt sıralardan uzaklaşmak adına önemli galibiyetlere imza attı.

Gaziantepspor'un büyük çıkışı

Ligin ikinci yarısının tartışmasız en flaş ekibi, Sergen Yalçın'ı göreve getiren Kayserispor oldu. Oynadığı pozitif futbolla her kesim tarafından alkışlanan Kayserispor, bu hafta Antalyaspor deplasmanında son dakika golüyle kaybetti. İlk yarıda 12 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda ise 10 haftalık periyotta 15 puan aldı. Bülent Uygun'u takımın başına getiren Gaziantepspor ise son 2 haftada aldığı galibiyetlerle umutlandı. Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı ertelenen Gaziantepspor; Kayserispor ve Osmanlıspor deplasmanlarında kazanarak umutlandı. Puanını 22 yapan Bülent Uygun'un ekibi, eksik maçı olan Gençlerbirliği mücadelesini kazandığı takdirde 25 puana ulaşacak ve 10. sıradaki Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkı 7 olacak. Son 2 sırada bulunan Adanaspor ve Rizespor'un ise puanları 20. Bugün Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, kazanması halinde 16. sıraya yükselecek.