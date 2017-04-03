Bilecikspor’un şampiyon olduğu maçta kavga çıktı

1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor arasındaki şampiyonluk karşılaşması Osmaneli İlçe Stadyumu’nda oynandı. Gergin geçen karşılaşma sırasında tribünlerde taraftarlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.
Bileciksporlu taraftarlar maçın 80’inci dakikasında stattan dışarı çıkartıldı. 1-1 biten karşılaşmada Bilecikspor 1. Bölgesel Amatör Lig şampiyonu oldu.
Maç bitiminde Bileciksporlu futbolcular saha içerisinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu duruma rakip takım taraftarları tepki gösterdi. Çevik kuvvet polisleri eşliğinde sahadan çıkan Bileciksporlu futbolculara tribündeki rakip takımın taraftarları taş ve pet şişe attı. Bileciksporlular soyunma odasına giderken de 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcuların saldırısına uğradı. Futbolcular yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi. Kavgayı araya giren polisler ayırdı.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin her iki takımın soyunma odasına giderek futbolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Bilecikspor kafilesi ile taraftarları daha sonra polisin güvenlik önlemleri altında kent merkezine döndü.