Bilecikspor’un şampiyon olduğu maçta kavga çıktı

Bilecik Bölgesel Amatör Lig'de, 1308 Osmaneli Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Bilecikspor şampiyon oldu. Bileciksporlu futbolcular sahadan ayrılırken rakip takım taraftarlarının taşlı ve pet şişeli saldırısına uğradı, iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga etti.

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