Bursaspor ara vermedi

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın ardından ara vermeden Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başlayan Timsah, sabah saatlerinde Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursaspor, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.