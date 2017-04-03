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BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
3 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
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Çilingir Oğuzhan Özyakup

Beşiktaş, G.Birliği’nin kilidini Oğuzhan Özyakup’un golüyle açtı. Genç yıldız, 45+5. dakikada topu ağlarla buluşturarak hem başkent ekibinin direncini kırdı hem de 6 haftalık suskunluğunu bozdu.
08:223 Nisan 2017
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Çilingir Oğuzhan Özyakup

Gençlerbirliği galibiyetinin başmimarlarından Oğuzhan Özyakup, gerek attığı gol gerekse de performansıyla maçın yıldızlarından birisi oldu. En son 30 Ocak'ta oynanan ve 5-1 kazanılan Konya karşılaşmasında fileleri havalandıran genç yıldız, 6 hafta aranın ardından gol suskunluğunu da sona erdirdi. 45+5'te Quaresma'nın trivela ortasında Babel topu indirdi, Oğuzhan şık bir vuruşla takımını öne geçirdi

ASLA RAHATLAMAMALIYIZ

11.32 kilometre ile Oğuzhan, Beşiktaş'ın en çok koşan ismi oldu. G.Birliği'nin çok iyi bir baskıyla maça başladığını söyleyen genç yıldız, “O baskıdan zor çıktık. Belki devreye girmeden attığım gol, takımımı rahatlattı. Galibiyet her şeyden önemli. Biz geçen sezon puan olarak daha büyük fark yakalamıştık. Bunun avantajları var ama asla rahatlamamalıyız. Zorlu bir Trabzon maçı bizi bekliyor” diye konuştu.

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez ağları sarsıp 4 de asist yapan Oğuzhan, 8 gole direkt katkı sağladı.

Etiketler
beşiktaş Oğuzhan Özyakup spor toto süper lig
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