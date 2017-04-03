Dick Advocaat esti gürledi! Volkan Şen’e para cezası…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 68. dakikada sahaya sürüp 78’de oyundan aldığı tecrübeli futbolcunun gösterdiği tepkiye, “Burada patron benim. Siz de kararlarıma saygı duymak zorundasınız” diyerek cevap verdi.

Sercan Hamzaoğlu / AMKSPOR

Ligde önceki akşam deplasmanda Karabükspor’u yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, soyunma odasında başta Volkan Şen olmak üzere tüm takıma yüklendi. 68'de sahaya sürüp 78'de oyundan aldığı Volkan Şen'in kendisine tepki göstermesine bir hayli sinirlenen Hollandalı çalıştırıcı, “Bu takımın patronu benim. Kimin oynayacağına, kimin oyundan çıkacağına ben karar veririm” ifadelerini kullandı.

SAYGI DUYACAKSINIZ

Tüm futbolcuların, kendisinin kararlarına saygı duymak zorunda olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, Volkan Şen'e, “Benim dediklerimi yapmak zorundasın. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ancak sen koşarken sürekli sorun yaşıyordun. Her maç gereksiz yere yatıyorsun, seni bu konuda defalarca uyarmıştım. Bir an önce gol bulmamız ve kazanmamız gerekiyordu, seni bu sebeple oyundan aldım” dedi.

VOLKAN ŞEN’DEN ÖZÜR

Soyunma odasında çok sinirlenen ve zor sakinleştirilen Volkan Şen ise hocasının bu çıkışından sonra özür diledi. Oyundan çıkmayı beklemediği için bu tepkiyi gösterdiğini söyleyen tecrübeli kanat oyuncusu, “Sahada kalarak asist yapmak ya da gol atmak istiyordum. Takımımın galibiyetine de katkı sağlamaktı hedefim. Tepkim tamamen hırsım ve oynama isteğimden kaynaklandı” şeklinde konuştu.

PARA CEZASI GELİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, hem Teknik Direktör Advocaat hem de İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile tartışan Volkan Şen'i uyaracak. Yönetimin hafta içinde yapacağı toplantıda, milli futbolcuya para cezası vermeyi gündeme getireceği ifade edildi.