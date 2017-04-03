Elyasa Süme: Belki yeri değil ama büyük ve güçlü Türkiye için evet!

Gaziantepspor'un Almanya doğumlu Türk futbolcusu Abdullah Elyasa Süme, Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ardından ilginç bir çıkışta bulundu. Elyasa, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Evet' oyu vereceğini söyledi.

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