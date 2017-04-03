Elyasa Süme: Belki yeri değil ama büyük ve güçlü Türkiye için evet!

Spor Toto Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gaziantepspor’un kaptanı Abdullah Elyasa Süme, Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonunda ilginç bir çıkış yaparak anayasa değişikliği referandumu hakkında vereceği oyu açıkladı.
Bein Sports muhabirinin, Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirmesi için mikrofon uzattığı 33 yaşındaki oyuncu, “Her hafta aynı şekilde galibiyet için sahaya çıkmamız, savaşmamız gerekiyor” diyerek başladığı konuşmasını, “Onun dışında, belki yeri değildir ama büyük ve güçlü Türkiye için ‘Evet’ diyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.