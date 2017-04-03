Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GAZİANTEPSPOR
02 Nisan 2017 16:30
OSMANLISPOR FK
0 - 2
GAZİANTEPSPOR
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Elyasa Süme: Belki yeri değil ama büyük ve güçlü Türkiye için evet!

Gaziantepspor'un Almanya doğumlu Türk futbolcusu Abdullah Elyasa Süme, Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ardından ilginç bir çıkışta bulundu. Elyasa, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Evet' oyu vereceğini söyledi.
12:213 Nisan 2017
0
Elyasa Süme: Belki yeri değil ama büyük ve güçlü Türkiye için evet!

Spor Toto Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gaziantepspor’un kaptanı Abdullah Elyasa Süme, Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonunda ilginç bir çıkış yaparak anayasa değişikliği referandumu hakkında vereceği oyu açıkladı.

Bein Sports muhabirinin, Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirmesi için mikrofon uzattığı 33 yaşındaki oyuncu, “Her hafta aynı şekilde galibiyet için sahaya çıkmamız, savaşmamız gerekiyor” diyerek başladığı konuşmasını, “Onun dışında, belki yeri değildir ama büyük ve güçlü Türkiye için ‘Evet’ diyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

Etiketler
Elyasa Süme Gaziantepspor
Son güncelleme: 12:26 | 03.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER