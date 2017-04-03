Erol Bedir: Biz takımımıza inanıyoruz

Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüp Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetimindeki futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmaları ile antrenmana devam etti.

Takıma destek için tesislere gelerek antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Erol Bedir, hafta sonu kaybedilen Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Son dakikada gol yeme alışkanlıkların devam ettiğini ifade eden Başkan Bedir, gerekli dersleri aldıklarını kaydetti. Başkan Bedir, “Galip geldiğimiz maçlardan sonra söylediğimiz gibi o maç geride kaldı, önümüzdeki maçlara bakıyoruz düsturu bunun için de geçerli. Cumartesi günü alışkanlık haline getirdiğimiz ve son dakikada yediğimiz gol ile mağlup olduk. Kazanabilirdik, fırsat elimize geçti, kaybedebilirdik de. Kaybettik. O orada kaldık ama dersleri beraberinde almış olduk. Biz takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Ligin şuanda en iyi takımlarından bir tanesi. Bunu sadece biz değil futbol otoritelerinin tamamı söylüyor. Ama futbolun güzelliği burada; inişler, çıkışlar olacak, heyecan olacak. Ligin sonunda biliyoruz ki arzuladığımız yerde ligi tamamlayacağız” dedi.

Hafta sonu ligde oynanacak olan Osmanlıspor maçının Fenerbahçe maçından daha önemli olduğunun altını çizen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, “Önümüzde ilk etapta çarşamba günü oynayacağımız Fenerbahçe kupa rövanşı var. Bizim için önemli olan hafta sonu oynayacağımız Osmanlıspor maçı. Her maç önemli ama içinde bulunduğumuz konum açısından düşünürseniz Fenerbahçe maçından daha önemli Osmanlıspor maçı. Sorun yaşamadan hafta sonuna hazır girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gönül arzu ediyor ki hem Fenerbahçe'yi eleyelim hem de Osmanlı'yı yenerek ligde sağlam bir yere gelelim. Ama Fenerbahçe maçında ilk maçta almış olduğumuz skor ve Osmanlıspor maçının önemini de düşünürsek bu konuda bizi biraz şanssız hale getiriyor. Esas düşüncemi hafta sonu Osmanlı maçı. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle sahamızdaki maçı kazanıp ondan sonraki haftalara daha güzel bir şekilde bakmak” ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı Çarşamba günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasındaki ilk maçı Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanmıştı.