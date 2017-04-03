Fabiano’nun kaderi kendi ellerinde

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı kaleci Fabiano'nun gelecek sezonda da Porto’dan kiralanması yönünde fikir beyan etti. Ancak son karar, tecrübeli eldivenin kalan maçlardaki performansına göre verilecek.

Sezon başında Porto'dan kiralanan ve Volkan Demirel'in yokluğunda kaleyi devralan Fabiano, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ancak Brezilyalı file bekçisinin kaderi, kalan maçlardaki performansına bağlı. Sarı-lacivertlilerde yönetim, bu konudaki kararını, tecrübeli eldivenin oynadığı maçlarda göstereceği performansa göre verecek.

Her platformda Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu dile getiren Fabiano'nun takımda kalması fikri, yöneticiler arasında ağırlık kazandı. Yönetimdeki birçok isim, Brezilyalı kalecinin yeniden Porto'dan kiralanması ve yeni sezonda diğer eksik mevkilere transfer yapılması için daha fazla efor sarf edilmesi yönünde fikir beyan etti.