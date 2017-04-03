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Fenerbahçe George Dikeoulakos ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe yönetimi, kadın basketbol takımının Galatasaray'a 89-73'lük skorla yenilmesi üzerine Yunan coach George Dikeoulakos'un görevine son verdi.
10:163 Nisan 2017
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Fenerbahçe George Dikeoulakos ile yollarını ayırdı

Rakibi karşısında bir ara 14 sayı farkla öne geçen sarı-lacivertli takım, 16 sayı fark yemekten kurtulamamıştı. Fenerbahçe’de iki şampiyonluk yaşayan coach Dikeoulakos’un maç gecesi 01.00’de kovulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü de gün içerisinde resmi açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertliler ayrılığı şöyle duyurdu;

“Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, kendisiyle anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir.

Konuyla ilgili yeni planlamamız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”

Son güncelleme: 14:50 | 03.04.2017
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