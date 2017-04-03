Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, yarın Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanş mücadelesi Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda Eczacıbaşı VitrA ile mücadele edecek. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, yarın oynanacak karşılaşmadan da galip ayrılıp dörtlü finale çıkmak istiyor.

Avantaj Fenerbahçe'de

İlk mücadelede sarı-lacivertlilere 3-2'lik skorla mağlup olan Eczacıbaşı VitrA’nın adını final-four'a yazdırabilmesi için 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. Karşılaşma 3-2 Eczacıbaşı'nın üstünlüğü ile sona ererse final-four'a gidecek takım 15 sayı üzerinden oynanacak altın sette belli olacak.