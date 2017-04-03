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Fenerbahçe kupa maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe ilk maçta 3-0 yendiği Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
14:073 Nisan 2017
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Fenerbahçe kupa maçına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, 5 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Kardemir Karabükspor maçının ardından 1 gün dinlenen sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Advocaat yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenmanda 1 saat 20 dakika çalıştı. Karabükspor karşısında forma giyen oyuncular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmayla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe hazırlıklarını 4 Nisan Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Etiketler
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
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