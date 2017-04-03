Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe Kadın basketbol takımında farklı kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası görevine son verilen Yunan hoca George Dikeolakos’un yerine gelecek isim belli oldu.

Ezeli rakibi Galatasaray ile cumartesi günü oynanan maçta farklı öne geçmesine rağmen, farklı bir yenilgi alan Fenerbahçe’de fatura George Dikeolakos’a kesilmişti. Yunan hocanın yerine sarı lacivertliler, İstanbul Üniversitesi’ni çalıştıran Fırat Okul'u getirecek.

Hürriyet’in haberine göre; 2015-16 sezonunda geri döndüğü Fenerbahçe ile aynı sezon Kadınlar EuroLeague'de Final Four oynayan ve Kadınlar Türkiye Kupası, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu elde etmeyi başaran George Dikeoulakos, bu sezon da sarı lacivertliler ile Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükselmişti.