Galatasaray – Adanaspor

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün Adanaspor’u konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.
Ligdeki son maçında Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor’u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. Türk Telekom Arena’da saat 20.00’de başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Kadrolar:
Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren.
Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet, Vinicius, Magaye.