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ADANASPOR
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
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Galatasaray – Adanaspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Galatasaray, evinde Adanaspor'u konuk ediyor.
17:413 Nisan 2017
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Galatasaray – Adanaspor

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün Adanaspor’u konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Ligdeki son maçında Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor’u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak. Türk Telekom Arena’da saat 20.00’de başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kadrolar:

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren.

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet, Vinicius, Magaye.

Etiketler
adanaspor galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:10 | 03.04.2017
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