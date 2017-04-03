Galatasaray-Adanaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TT Arena’da Adanaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray, olası bir galibiyet halinde gelecek haftaki Başakşehir maçı öncesinde, rakibiyle aradaki puan farkını 4’e düşürecek.

Galatasaray’da bütün planlar bugünkü Adanaspor maçında 3 puan üzerine kurulmuş durumda. Önceki gün 2. sırada bulunan Başakşehir'in puan kaybı sonrasında rakibiyle arasında bulunan puan farkını 4'e indirme şansını yakalayan sarı-kırmızılıların bunun için Adana'yı devirmesi gerekiyor. Milli arayı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanındaki 2-0'lık yenilgiyi unutturmak istiyor.

Maç eksiği ile Devler Ligi için çekiştiği Başakşehir'in 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, Adana'yı yenmesi halinde önümüzdeki hafta adeta final maçına çıkacak. Doğrudan rakibi olan Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom, buradan da galibiyetle ayrılması durumunda farkı 1 puana kadar indirebilecek. Böylece kalan 7 haftada Devler Ligi şansı iyice yükselmiş olacak.

TEK EKSİK BRUMA

Galatasaray’da Bruma dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Portekiz U21Milli Takımı'ndan sakat dönen 22 yaşındaki futbolcu, Başakşehir mücadelesine yetiştirilmeye çalışılırken, henüz fiziksel eksiklerini kapatamayan Serdar Aziz ile Koray Günter de forma giyemeyecek. Bruma'nın yerine bugün Lukas Podolski forma giyecek.

STAT: TT Arena

SAAT: 20:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, De Jong (Tolga), Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Eren

ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Tevfik, Cem, Ahmet, Koman, Vinicius, Magaye