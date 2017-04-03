Galatasaray’a 3 maçta 9 puan şart

Adanaspor maçı sonrasında Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçlarda galibiyet seri yakalamak istiyor. Tudor, alınacak 9 puanın Şampiyonlar Ligi yolunda avantajı kendilerine getireceğini savunuyor.

Sportif anlamda tarihinin en verimsiz dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray, sezonu Şampiyonlar Ligi vizesi alarak tamamlamak istiyor. Ligde ikincilik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in, Akhisar Belediyespor’a kaybetmesiyle birlikte Devler Ligi heyecanı yeniden alevlendi. Teknik Direktör Igor Tudor, bu konudaki formülü oyuncularına açıkladı.

Adanaspor maçından sonra sırasıyla ilk 2 yarışı içerisinde bulundukları Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, “Maçlar bize yaşanan puan kayıplarının devam edeceğini gösteriyor. Biz kendi alacağımız sonuçlara bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için ciddi şansımız var. Önümüzdeki 3 maçtan 9 puan çıkarırsak avantaj bize geçer” dedi.

TARAFTARIN İLGİSİ AZALDI

Kötü geçen bir sezon, transferdeki isabetsizlik ve yaşanan son olayların ardından Galatasaray taraftarı küstü. Adana karşılaşmasına fazla ilgi göstermeyen sarı-kırmızılılar, 30 TL'den başlayan biletlere yönetimin beklediği ilgiyi göstermedi. Hatırlanacağı üzere Abdi İpekçi'de oynanan basketbol maçında tribünler ikiye ayrılmış ve kavga çıkmıştı.