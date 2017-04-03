Galatasaraylı yöneticiden Pepe açıklaması

Galatasaray'ın yöneticilerinden Cenk Ergün, Adanaspor galibiyeti sonrası önemli bilgiler verdi.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, bir sonraki sezon yapılacak olan kadro yapılanması ile ilgili bilgiler verdi. Sezon sonuna kadar oyuncuların sergiledikleri performansların, gelecek seneki kadroyu belirleyeceğini söyleyen Ergün, stoper konusunda bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Pepe ismini yalanlamayan, bunun yanı sıra isim vermekten de kaçınan Ergün, “Çeşitli haberler çıkıyor ama bunlar spekülasyon. Sezon sonu için bir şey belirlemedik. Tolga ve Nigel ilk 11’de başlaması beklenen isimler her zaman. Hocamız başka tercihte bulundu. Bu kadronun bir sonraki maçta aynı şekilde çıkacağı gibi bir kaide yok. Milli takımdan dönen oyuncularımız da vardı. Son maçlardaki performanslar sezon sonu kurulacak… İsimlerden bağısız olarak bu mevki için çalışmalarımız var. Galatasaray’a yakışacağını düşündüğümüz bir ismi o noktada da takıma katabilmek için gerekli çalışmayı yapıyoruz. ” diye konuştu.

MÜCADELEDEN MEMNUNUZ

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, “Hepimizin beklediği bir skor. Bugün tempolu ve arzulu bir oyun koydu takımımız sahaya. Özellikle ilk yarıda. Bunun meyveleri ilk yarının başında gelmeye başladı. Mücadeleden ve sonucun bu şekilde olmasından memnunuz. Daha önce böyle oynayıp da kazanamadığımız ya da böyle oynamadan da kazandığımız maçlar oldu. Bundan sonra bizim amacımız bütün maçları kazanmak. Biz kazanalım, rakiplerin puan kaybıyla üst sıralara tırmanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman hedefsiz kalamayız”

Tudor'un gelmesinden sonra takım ile hoca arasında bir süreç olduğunu belirten Ergün, “Burası Galatasaray, amacımız belli. Hiçbir zaman hedefsiz kalamayız. Şu an takımda uyum var. Sakat oyuncularında baya toparladık. Kısa vadede Bruma da dönebilirse eksiğimiz olmayacak. Son saniyelerde Eren biraz korkuttu ama bir şeyi yok. Önümüzde Başakşehir maçı var. Puan farkını kapatmak için önümüze fırsat geldi. Orada oynamak her zaman zor. Amacımı kazanmak” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe maçından önce Başakşehir önemli”

23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine Cenk Ergün, “Maçtan sonra teknik heyet İle Fenerbahçe maçına daha 20 gün olduğunu konuştuk. Arada da çok önemli Başakşehir maçı var. Biz Başakşehir maçını kazanalım ki Fenerbahçe maçı daha da anlam kazansın. Elbetti ki Galatasaray – Fenerbahçe maçları çok önemli ama öncelikli olan maç Başakşehir” diye cevap verdi.

“Sezon sonu için verilmiş bir karar yok”

Sneijder'in karşılaşmaya yedek başlamasının ve gelecek sezon takımdan gideceği yönde çıkan haberlerin sorulmasına Ergün, “Sezon sonu için hiçbir şekilde verilmiş bir karar yok. Çeşitli haber var ama bunlar spekülasyon. Sözleşmesi bitecek olan var, devam eden var, kiralıktan dönecek olan var. Bu daha belirlenmiş bir süreç değil. Sneijder, Nigel de Jong, Tolga ilk 11 başlaması beklenen bir olay. Ama bugün hocamız bu şekilde kurdu. Oyun planını ona kurdu. Bu maçta çıkan kadronun bir sonraki maçta çıkacak diye bir şey yok. Elimizdeki oyuncular sezonun kalan maçlarından şans verildiği zaman en üst seviyede kendi performanslarını gösterecekler. Hepsinin bu performansları önümüzdeki senenin kadro planlanmasında temel olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

“Defans için önemli bir isimle görüşüyoruz”

Defans bölgesine gelecek sezon için transfer çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Ergün, “Sözleşmesi biten Chedjou var. Dolayısıyla o bölgeye bir ihtiyacımız da görünüyor. İsimlerden bağımsız olarak Galatasaray'a yakışan önemli bir ismi takımımıza katmak için ön görüşmeleri yapıyoruz” diye konuştu.