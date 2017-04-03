Garry Rodrigues: Bugün bizim günümüzdü

Galatasaray'da maça damga vuran iki isim olan Martin Linnes ile Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da Garry Rodrigues ile Martin Linnes maç sonunda açıklamalar yaptı. Maça damgasını vuran isimlerden olan Rodrigues, herkesin sahaya tüm enerjisini koyduğunu söyledi.

Maçta güzel bir gol kaydeden Hollandalı futbolcu, “Bugün güzel bir zafer oldu. Takıma iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Önemli bir 3 puan aldık çünkü yukarıdaki takımlardan kopmamamız gerekiyordu. Gol atıp takımıma faydalı olduğum için çok mutluyum. Herkes her şeyinmi ortaya koydu. Odaklanmıştık. Hepimiz için güzel bir gün oldu. Oyunu kontrol ederek iyi bir galibiyet aldık. Bugün bizim maçımızdı herkes bunu hissediyordu.” diye konuştu.

LINNES: SAĞ-SOL FARK ETMEZ

Sol bekte üstün bir performans ortaya koyan Linnes ise , Her şeyden önce galip geldiğimiz için mutluyum. Bu akşam galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki takımlardan uzaklamşmamamız gerekiyordu. Diğer taraftan kendi performansımdan mutluyum. İyi oynadım diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Sol bekte hücuma daha iyi katkı vermesinin sebebi sorulan Norveçli futbolcui, “Buna vereceğim net bir cevap yok. Her maçtan elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yapmam gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak. Oynayınca mutlu hissediyorum kendimi.” dedi.