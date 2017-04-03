Gerginlik taktiği işe yaramadı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat belli ki kupada oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını örnek almıştı. Gerginlik yaratıp, siyah-beyazlıları oyundan düşürerek sonuca gitmeyi hedeflemişti. İlk dakikadan itibaren Ankara ekibi sert oynamaya başladı. Bazen Beşiktaşlı futbolcular da cevap verince maç sık sık faullerle kesildi ve tempo düştü. Ümit Özat ayrıca bir pozisyonda hakeme itiraz eden Şenol Güneş'in üzerine yürüyerek saha kenarını da karıştırmayı denedi. Tribünlerin gerilmesi saha içindekifutbolu etkiledi. Ancak Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe karşılaşmasında düştükleri hataya bu kez düşmediler. Devrenin sonuna doğru artan baskı golü getirdi. Soyunma odasına moralli giden siyah-beyazlılar aynı tempoyla devam ettiği ikinci yarıda Talisca'nın müthiş frikik golüyle rahatladı. Kalan sürede skoru korumakta da zorlanmadılar. Babel'in müthiş füzesi de skoru perçinledi. Adriano, Atiba ve Oğuzhan performanslarıyla geceye damga vuran isimler oldu.

Gecenin Beşiktaş adına artısı yoğun maç temposundan sonra dinlenme şansı bulan futbolcuların fizik kalitesindeki artıştı. İkili mücadelelerde çoğunlukla ayakta kaldılar.Bu, özellikle rakibin sert oyununa karşı büyük avantaj sağladı. Gençlerbirliği de keşke futboluyla puan almaya çalışsaydı, bizler de daha keyifli bir maç izleyebilirdik. Neticede gerginlik taktikleri işe yaramadı, elleri boş dönmek zorunda kaldılar.