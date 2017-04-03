Geri sayım başladı

Her milli maç arasından sonra Beşiktaş, formsuz bir görünüm sergilerken bu kez yapılan hazırlık maçları ile bu durumun önüne geçilmiş.

Kartal sahaya klasik 11'i ile çıktı, zaten bu 11'i şu an itibariyle zorlayabilecek isimler arasında sadece sakatlıktan yeni çıkan Caner, kart cezalısı Aboubakar ve Tolgay görünüyor. Başakşehir'in haftayı puansız kapamasının ardından, 3. yıldıza biraz daha yaklaştığını en çok hisseden taraf Beşiktaş taraftarıydı.

Maça iyi başlayan Beşiktaş'tı fakat bu kez rakip ligin diri takımlarından olan Gençlerbirliği, kalabalık orta saha ve ön alanda baskı ile ilk 15'ten sonra yavaş yavaş Kartal'ın kanatlarını tatlı sert oyunla kapatarak maçı ilk yarının ortalarında dengeledi.

Karşılıklı ataklarla keyifli bir maç izliyorduk ki, bir Gençlerbirliği kontratağında karşı karşıya pozisyonda çekilen şut Fabri'nin yüzüne isabet etti. Yerde tedavi gören Fabri'nin değişiklik işareti tüm Beşiktaşlıların yüreğini ağzına getirdi. Ardından gelen değişiklik ile kaleye Tolga Zengin'in geçmesi Beşiktaş'ın bir anda fitilini ateşledi. Bu dakikadan sonra rakibinin üzerine çöken Kartal, Quaresma'nın ortasında Babel'in düzeltip Oğuzhan'ın şık vuruşuyla golü buldu. Tedaviye giden Fabri'nin arkasından Beşiktaş da soyunma odasına 1-0'lık skor ile gitti.

2. yarıya daha moralli ve istekli başlayan Beşiktaş oyunun bütün iplerini eline geçirdi. Beşiktaş'ın klas kiralık oyuncusu Talisca kendi aldırdığı frikiki yine kendi gol yaparak, skoru 2-0'a taşıdı. Bu dakikadan sonra Quaresma'nın önderliğinde artık sahada Beşiktaş şov vardı ve maçın sonlarına doğru Babel'in enfes füzesi ile skor 3-0'a geldi. Bu şova tek yakışmayan her pozisyondan sonra Gençlerbirliği oyuncularının hakeme el kol hareketleri ile itiraz etmesiydi.