Hurşit ve Bünyamin altın madalya kazandı

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde Hurşit Atak ve Bünyamin Sezer altın madalya kazandı.

Hırvatistan’ın Split kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde erkekler 56 ve 62 kiloda mücadeleler yapıldı.

Erkekler 62 kiloda Hurşit Atak, koparmada 130 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya, silkmedeki 160 ve toplamdaki 290 kiloluk dereceleriyle altın madalyayı boynuna taktı. Bünyamin Sezer ise koparmada 135 kilo kaldırdığı için altın, toplamda da 289 kilo derece elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

56 kiloda mücadele eden Türk halterciler Muammer Şahin ve Okan Yılmaz ise madalya elde edemediler. Muammer Şahin koparmada 110, silkmede 126 ve toplamda 236 kilo kaldırarak 3 kategoride de 5’inci sırada kendine yer bulurken, Okan Yılmaz koparmada 103, silkmede 125 ve toplamdaki 228 kiloluk derecesiyle 3 kategoride de 6’ncı oldu.