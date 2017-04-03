Igor Tudor’u Adanaspor maçında sinirlendiren olay

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Eren Derdiyok'un maç bitimine yakın yaşadığı sakatlıktan dolayı çok öfkelendiğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Eren Derdiyok’un son dakikada sakatlanmasına çok sinirlendiğini söyledi. Onu oyundan almayı düşündüğünü, ama gol atıp güven kazanması için onu sahada tuttuğunu dile getiren Hırvat çalıştırıcı, sakatlık sonrası sinirden kıravatını çıkardığını söyledi.

Tudor maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

Kıravatımı çıkarmamın başka bir sebebi var. Eren’in son dakikada sakatlanmasına çok sinirlendim. 3 kartı olduğu için onu çıkaracaktım. Onu oyunda tutma sebeplerinin başında gol atıop güven kazanması geliyordu. Son dakikalarda sakatlanınca öfkelenip kıravatımı çıkardım.

Bugün yaşanan şeyler beni mutlu etti. Bunların başında takım ruhu, takımın hırsı geldi. Taktiksel anlamda da mutlu oldum.

Her zaman dengeden yanayım. Ne çok gol atmak ne çok gol yemek. Martin iyi oynadı, ofansif bir rolü vardı. Bunu çok iyi yerine getirdi. Ahmet’i de Josue’yi de tebrik ediyorum. Tüm takımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibet aldık

BASIN TOPLANTISI

Adanaspor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşma sonrasında iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, “Her hafta daha iyisini yapmak için daha çok çalışıyoruz” dedi.

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Adanaspor karşısında 4-0 kazanarak yeniden çıkışa geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tudor, takımının aldığı galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Bugün sahada istekli ve arzulu bir takım vardı. Olumlu bir enerji aldım takımımdan. Önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki 2 önemli maç öncesinde iyi bir güven tazeledik” ifadelerini kullandı.

“Her hafta en iyi 11'i seçmeye çalışıyorum”

Bugün ilk 11'de şans verdiği Josue'nin çok iyi oynadığını söyleyen Tudor, “Antrenmanlarda çok çalışan ve çok istekli bir Josue var. Futbol anlamında, kalite olarak, teknik olarak çok iyi bir oyuncu. İyi işler yaptı. Çok mücadele etti. 12 kilometreye yakın koştu. Wesley ve diğer isimlere gelirsek, hoca olarak 11 kişiyle oynamak zorundasınız ve tercih hakkımı bu şekilde yaptım. Önümüzde 8 maç var ve her hafta en iyi 11'i seçmeye çalışıyorum” açıklamasında bulundu.

“Bir sonraki maça odaklanmak zorundayız”

Başkan Dursun Özbek'in “Hala şampiyonluk şansımız devam ediyor” açıklamasının hatırlatıldığı ve bu konu hakkında ne düşündüğü sorulan Igor Tudor, “Bu kaçıncı basın toplantım bilmiyorum ama bu tip beklentiler ve bu tip konularla ilgili olarak çok cevap vermek istemiyorum. Galatasaray takımının her zaman kazanması gerekiyor. Hoca olarak bu tarz konular hakkında konuşmak çok anlamsız. Ben ve takımımın tamamen odaklanması gereken bir sonraki maç. Bir sonraki maçı nasıl kazanmamız gerektiğine odaklanmalıyız. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var. Tabii ki sizi de anlayabiliyorum, gazeteci olarak bu soruları seviyorsunuz. Matematik hesaplarını seviyorsunuz ama benim hoca olarak takımıma aşıladığım tek şey bir sonraki maç. 1 hafta boyunca antrenmanlarımızı yapıp Başakşehir maçına odaklanmalıyız. Diğer noktalara odaklanmak istemiyoruz. Taraftarlar da bu konu hakkındaki fikirlerimi duyuyor” diye konuştu.

“Yaptığımız antrenmanlar çok önemli”

Trabzonspor maçının ardından takımdaki bazı sorunları gidermeleri gerektiğini ifade eden Tudor, bu açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Takımdaki sorunların tabii ki yüzde olarak kaçının çözüldüğüyle ilgili konuşmak imkansız. Şu anda sadece düşündüklerim, bir önceki soruya verdiğim cevabın benzeri olacak. Takımımın kondisyon, taktik ve psikoloji olarak nasıl hazırlarım, buna odaklandım. Bu da antrenmanlardan geçiyor. O yüzden yaptığınız antrenmanlar çok önemli oluyor. Bu şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki eleştirenler ve yorum yapanlar olacaktır, bu onların işi. Futbol hepimizin bildiği gibi çok popüler. Belki burada 20 kişiyiz ve hepimiz bir 11 çıkartsak birbiriyle tutmaz. Ama benim hoca olarak görevim antrenmanları değerlendirmek, en iyi 11'i sahaya sürmek” dedi.

“Transfer çalışmalarına başladık”

Başakşehir ve Fenerbahçe'yle çok kritik maçlara çıkacaklarını ancak öncelikle bir sonraki maç olan Başakşehir maçını düşündüklerini söyleyen Tudor, “İki maç da çok kritik karşılaşmalar. Ama önemli maçlar olarak sadece bu 2 karşılaşmayı değerlendirmek istemiyorum. En önemli maç bir sonraki hafta oynayacağınız maçtır. Bu yüzden Başakşehir maçını düşünüyoruz” dedi.

Cenk Ergün'ün Chedjou'nun yerine oyuncu transferiyle ilgili olarak çalışmaya başladıkları konusu hakkında da konuşan Tudor, “Transfer konusu hakkında çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.