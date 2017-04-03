İrfan Buz’un bilinmeyen yönü

TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’da başarılı Teknik Direktör İrfan Buz, Türkçe dışında 5 dili daha anadili gibi konuşuyor.

Geçen sezon Yücel İldiz'in görevine son verilmesinin ardından göreve gelen ve başarısıyla takımı adım adım şampiyonluğa taşıyan Buz'un Türkçe dışında 5 dili daha ana dili gibi konuşması duyanları şaşırtıyor. Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Sırpça, Makedonca ve Arnavutça konuşan İrfan Buz'un bu özelliği takımın yabancı futbolcularıyla iyi bir iletişim kurmasını da sağlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Nijeryalı oyuncuları Amutu, Mba, Azubuike, Senegalli Dialiba, Fransız Ayite ve Pereira ile kendi dillerinde konuşabilen İrfan Buz'un İtalyanca ve Fransızca gibi yeni diller öğrenmek için de çalıştığı öğrenildi. Almanya'da milli takımın küçük yaş kategorilerinde antrenörlük yaptıktan sonra Chrstoph Daum'un Bursaspor'da yardımcılığını ve tercümanlığını yapan Buz, tercümana gerek duymadan her yabancı futbolcuyla rahatlıkla iletişim kurabiliyor.

Başarılı teknik adam 2. sezonunu yaşadığı Evkur Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'de bitime son 8 hafta kala şampiyonluğa doğru adım adım yaklaştırıyor.