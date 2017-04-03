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KARABÜKSPOR
07 Nisan 2017 20:00
BURSASPOR
vs
KARABÜKSPOR
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Kardemir Karabükspor’da izin bitti

Kardemir Karabükspor, Lig'in 27. haftasında cuma günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Çamlık sahasında gerçekleştirdiği çalışma ile başladı.
22:503 Nisan 2017
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Kardemir Karabükspor’da izin bitti

Karabükspor'da Bursaspor hazırlıkları başladı. Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Kerim, Traore, Tanase ve Latovlevici antrenmanda yer almadı. Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile birlikte idmanı takip eden Asbaşkan Tolga Gül, sakatlıkları bulunan futbolculardan Traore'nin 3 hafta, Kerim Zengin'in ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Gül ayrıca, Latovlevici, Tanese ve Zec'in ise Bursaspor maçında yer almayacağını kaydetti.

Etiketler
bursaspor Karabükspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 22:51 | 03.04.2017
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