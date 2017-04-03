Kasımpaşa’da seri sonu!

Süper Lig’de 8. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 6 maçlık yenilmezlik serisi Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ile son buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa’nın almış olduğu bu sonuçla ligde son 6 maçtır süren yenilmezlik serisi son buldu. Lacivert-beyazlılar, son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.

DEPLASMANDA 8 MAĞLUBİYET

Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 8. sırada bulunan lacivert-beyazlı ekip, 11 mağlubiyetin 8'ini deplasmanda alırken, 3 kez de kendi sahasında yenildi. Lacivert-beyazlılarda 26. hafta itibariyle 10 galibiyetin 7'si iç sahada alınırken, 3 kez de deplasmanda galibiyet sevinci yaşandı.

KEMAL ÖZDEŞ İYİ GELDİ

Ligin 3. haftasında galibiyeti olmayan Rıza Çalımbay'ın yerine Kemal Özdeş'in teknik direktörlük koltuğuna oturtulduğu Paşa'da, Çalımbay yönetiminde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alınırken, Kemal Özdeş yönetimindeki 23 haftada ise 9 mağlubiyet, 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde edildi.