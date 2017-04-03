Komşuda çay keyfi

Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Yeni Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi takım ikinci yarının namağlup ekibi Trabzonspor'u ağırladı. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı iki takımın da çok iyi değerlendirdiği söylenemez. Ev sahibi takımın oyuncuları sahada var olma mücadelesi verse de tribünleri aynı görüşte değil. Takımlarını çoktan kümeden atmış!

Kart cezalısı olan Yusuf Yazıcı, Uğur ve Pereira'dan yoksun çıkan Trabzonspor'un aynı performansı gösterip gösteremeyeceği merak konusuydu. Teknik Direktör Ersun Yanal bu oyuncuların yokluğunda Zeki, Durica ve Bero'yu kullandı. Gücünü bilen Trabzonspor kontrollü futbolu tercih etti. İlk yarıda Çaykur Rizespor savunmasının hatasını değerlendirdi. Gol şansını yanına alıp ilk yarıyı önde kapattı.

Trabzonspor ikinci yarıda skoru koruma çabası içerisine girince ev sahibi takım rakip sahada daha çok göründü. Kaleci Onur Kıvrak harika kurtarışları ile gole geçit vermezken galibiyetin en önemli mimarı oldu.

Karadeniz derbisinde gülen taraf konuk takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer zirve inadını sürdürürken Rizespor bu futbolla bu saatten sonra ligde kalmasını mucizelere bıraktı.