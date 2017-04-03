Levent Şahin: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında oyuncularını oynadığı futboldan dolayı kutlayarak, “Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Galatasaray'a deplasmanda 4-0 kaybederek 20 puanda kalan Adanaspor'da Teknik Direktör Levent Şahin, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyun düzenlerinin istedikleri gibi gittiğini söyleyen Şahin, “Yediğimiz ilk gole kadar oyun düzenimiz istediğimiz gibi gidiyordu. Golü yedikten sonra, benim için önemli olan oyuncularımın gösterdiği reaksiyondu. Ancak ikinci devrede 12 dakikada 3 gol olunca oyun sistemimiz değişti. Rakibi tebrik ediyorum ama takımımı da tebrik ediyorum. 4 gol yememize karşın, hep içeriye doğru oynadık. Bundan sonraki kalan süreçte bu benim için daha önemli. İddiamız matematiksel olarak devam ettiği sürece ben ve arkadaşlarım bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu sonucun Milli Takım'la alakası yok”

Hem Milli Takım'da hem de Adanaspor'da görev almasının takımı olumsuz etkilediği konusunda yapılan yorumları da değerlendiren Şahin, “Benim olmadığım dönemde beraber çalıştığım arkadaşlarım var, takımı onlar çalıştırıyor. Oyuncu grubu bana ne kadar saygı duyuyorsa, arkadaşlarıma da o kadar saygı duyuyor. Profesyonel bir takım burası, herkes işini yapıyor. Bu sonucun, Milli Takım'la alakası olduğunu düşünmüyorum ama herkesin fikrine saygı duyuyorum” açıklamalarında bulundu.