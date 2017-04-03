Mehmet Demirkol: Tolga Ciğerci Galatasaray standartında oyuncu değil

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'da forma giyecek kapasitede bir oyuncu olmadığını söyledi.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Tolga Ciğerci’nin sarı-kırmızılılarda forma giyecek standartta bir oyuncu olmadığını söyledi.

36 yaşındaki Selçuk Şahin’in, 27 yaşındaki Ciğerci’den daha iyi bir futbolcu olduğunu iddia eden Demirkol ,”Tolga Galatasaray standardında bir oyuncu değil. Ön yargılarınızdan kurtulun. Selçuk Şahin mi Tolga Ciğerci mi? Bugün bile Selçuk Şahin dersiniz. Oyuncular değişir. Tolga Ciğerci daha özel bir oyuncuya dönüşebilir. Çok umudum yok ama yine de bir açık kapı bırakayım” diye konuştu.

TUDOR İKİNCİ YARIDA NEDEN OTURUYOR

Igor Tudor’un ilk yarıda gösterdiği gayreti ikinci yarıda göstermediğini ifade eden ünlü yorumcu, “İlk 45 dakika sahada Tdor sahada herkesten daha fazla uüraşıyor. ;İkinci yarı ise 45 dakika oturuyor. Bunu sormak lazım. Asıl önemli soru şu. Galatasaray geldi ve kas sakatlıkları başladı. Bu Bilic gelince yaşanan sakatlıklara benziyor. Bilic döneminde son senesinde şampiyonluğun kaybedilmesinin ana sebebi sakatlıklardı.” dedi.