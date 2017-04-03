Milli halterciler Avrupa’yı salladı

Hırvatistan’ın Split kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli halterciler 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Hırvatistan'ın Split kentinde başlayan şampiyonanın ilk gününde 62 kiloda yarışan Hurşit Atak, koparmada kaldırdığı 130 kiloyla bronz, silkmede 165 kiloyla altın, toplamda da 290 kiloyla Avrupa Şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı coşkuyla okuttu.

Aynı kiloda yarışan Bünyami Sezer ise, koparmada elde ettiği 135 kilo ile altın silkmede 154 kiloyla 5., toplamda da 289 kiloyla Avrupa ikincisi oldu.

Koparmada gümüş madalyayı 131 kilo kaldıran Rus sporcu Khalibekov Feliks elde etti. Silkmede ikincilik Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden Minasidis Dimitris’in, üçüncülük ise Bulgaristan'dan Grozdev Stilyan’nın oldu. Toplamda ise bronz madalyayı Rus sporcu Khalibekov Feliks elde etti.

Erkekler 56 kiloda yarışan Muammer Şahin, koparmada 110 kiloyla 5., silkmede 126 kiloyla 5. oldu. Toplamda ise 236 kiloya ulaşarak, 5.’lik elde etti.

Aynı kiloda yarışan Okan Yılmaz ise, koparmada kaldırdığı 103 kilo ile 6. silkmede 125 kiloyla 6. toplamda da 228 kiloyla 6. sırada yer aldı.

Şampiyonanın ilk mücadelesi dün sabah saatlerinde kadınlar 48 kiloda yarışan Şaziye Erdoğan, koparmada kaldırdığı 72 kiloyla 5. silkmede 90 kiloyla Avrupa üçüncüsü, toplamda ise 162 kiloyla 4. oldu.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, “Sporcularımızın gelecekte bu başarılarını arttırarak devam ettireceğine inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımız ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.