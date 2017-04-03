Muratbey Uşak 88-95 Galatasaray / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Ligi 24. hafta kapanış karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Galatasaray Odeabank’ı konuk etti. Karşılaşmadan Galatasaray Odeabank 95-88 galip ayrıldı.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde Muratbey Uşak, Galatasaray Odeabank’a kendi evinde 95-88 yenildi. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu Galatasaray Odeabank’ın 27-16 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta ev sahibi takıma 6 sayı fark atan konuk ekip soyunma odasına 45-39 önde gitti. Sarı-kırmızılılar. Üçüncü periyodu da 69-60 önde tamamladı. Son çeyrekte Muratbey Uşak’ın çabaları aradaki sayı farkını kapatmayınca konuk ekip karşılaşmayı 95-88 kazandı.

Galatasaray Odeabank’ta Micov 21, Daye 17 ve Pleiss 15 sayı ile takımını galibiyete taşırken, Muratbey Uşak’ta Mckissic’in 25 ve Auguste’nin 19 sayısı galibiyete yetmedi. Bu skorla Galatasaray, 14 galibiyete ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korurken üst üste ikinci yenilgisini alan Uşak, 7 galibiyetle alt sıralarda kaldı.

Muratbey Uşak 88-95 Galatasaray Odeabank

SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhon (xx)

MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx) 19, Berent (x), Berkay (x) 1, Harrison (x) 2, Freimanis (xx) 8, Vasiliauskas (xxx) 16, Hakan (xxx) 10, Ibekwe (xxx) 7, Mckissic (xxx) 25

GALATASARAY ODEABANK: Preidzic (x) 1, Mc Collum (xx) 10, Micov (xxx) 21, Tyus (x) 2, Schilb (xx) 7, Ege (x) 4, Pleiss (xxx) 15, Daye (xxx) 17, Sinan (x) 4, Göksenin (xxx) 14

1. PERİYOT: 16-27

İLK YARI: 39-45

3.PERİYOT: 60-69

5 FAUL: Pleiss (36.10), Tyus (37.53) (Galatasaray Odeabank), Harrison (39.50) (Muratbey Uşak)