Nadal ve Federer ilk 5’e döndü

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ın ardından Miami Masters’ta da finalde karşılaşan Nadal ve Federer yükselen formlarıyla ATP dünya sıralamasında ilk 5’e girdiler. Miami Masters’ı kazanan İsviçreli raket Roger Federer 2 basamak yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. İspanyol tenisçi Rafael Nadal da 2 basamak yükselerek dünya 5 numarası oldu.
ATP sıralamasında ilk 3 basamak ise değişmedi. Zirvede Büyük Britanyalı Andy Murray yer alırken, onu Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka takip ediyor.
ATP dünya sıralamasında ilk 10 şu isimlerden oluşuyor:
1. Andy Murray
2. Novak Djokovic
3. Stan Wawrinka
4. Roger Federer
5. Rafael Nadal
6. Milos Raonic
7. Kei Nishikori
8. Marin Cilic
9. Dominic Thiem
10. Jo-Wilfried Tsonga