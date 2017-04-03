N’Doye, Ersun Yanal ile kendini buldu

Trabzonspor'da ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli futbolcu Dame N'Doye, Teknik Direktör Ersun Yanal ile kendini buldu. Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan oyuncu, özellikle son haftalarda kritik gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’den transfer edilerek 3 yıllık sözleşme imzalanan Senegalli futbolcu Dame N’Doye, Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamadı. N’Doye, beklentileri karşılayamayınca geçen sezon İngiltere’nin Sunderland ekibine kiralandı. Sunderland’de 11 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında Trabzonspor’a döndü. Karadeniz temsilcisinin Slovakya kampına alınmayan ve gönderilmesi gündeme gelen N’Doye, Macaristan’da yapılan ikinci etap kampının son bölümlerine dahil edilmişti.

Takımın en golcü ismi oldu

Trabzonspor’un Senegalli golcüsü son haftalarda attığı kritik gollerle ligde 5. golüne ulaştı. Son 3 haftada deplasmanda 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının galibiyet golünü atan oyuncu, 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında 2, 2-0 kazanılan Galatasaray maçında da 1 gol kaydetti. Senegalli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım karşısında İstanbul’da 1-0’lık galibiyetin golünü atan isim olmuştu.

Trabzonspor'da bu sezon 12 oyuncu golle tanıştı. Karadeniz ekibinde N’Doye 5, Uğur 4, Yusuf Erdoğan 4, Mehmet Ekici 3, Yusuf Yazıcı 3, Onazi ve Castillo 2, Olcay, Bero, Okay, Mas ve Rodallega 1 gol kaydeden isimler oldu.

N’Doye atıyor, Trabzonspor kazanıyor

Trabzonspor, N’Doye’nin ligde gol attığı tüm maçları kazandı. Ligde Galatasaray ile oynanan iki maç ile Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor karşılaşmasında bordo-mavililer, 12 puan çıkarmayı başardı.

Beşiktaş maçında yerini alamayacak

Son haftalarda Teknik Direktör Ersun Yanal’ın en çok güvendiği isimlerin başında gelen N’Doye, performansıyla takımın yeni transferi Rodallega’yı yedek bırakmıştı. 4 sarı kart sınırına ulaşan golcü oyuncu Beşiktaş maçında sahadaki yerini alamayacak.