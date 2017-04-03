Podolski attıkça, Galatasaray kazanıyor

Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski’nin gol attığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar yenilmedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin gollerini 25. dakikada Alman yıldız Lukas Podolski kaydetti.

Sezon sonu sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan Podolski'nin 2016-2017'de gol attığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar kaybetmedi.

Alman futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 10 gol kaydetti. Podolski'nin Süper Lig'de bu sezon gol attığı karşılaşmalar şöyle:

Galatasaray: 3 – Antalyaspor: 1 (2 gol)

Kasımpaş: 1 – Galatasaray: 2 (1 gol)

Çaykur Rizespor: 1 – Galatasaray: 1 (1 gol)

Galatasaray: 3 – Gençlerbirliği: 2 (1 gol)

Galatasaray: 4 – Adanaspor: 0 (1 gol)

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarda attığı goller ise şu şekilde:

Galatasaray: 5 – Dersimspor: 1 (3 gol)

Elazığspor: 1 – Galatasaray: 4 (2 gol)

Galatasaray: 6 – 24 Erzincanspor: 2 (5 gol)