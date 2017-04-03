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GALATASARAY
10 Nisan 2017 20:00
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GALATASARAY
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Rodrigues, Süper Lig’deki ilk golünü attı

Galatasaray’ın devre arasında Yunanistan’ın PAOK takımından transfer ettiği Garry Rodrigues, Süper Lig’deki ilk golü Adanaspor’a karşı oynanan mücadelede kaydetti.
22:213 Nisan 2017
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Rodrigues, Süper Lig’deki ilk golünü attı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmaya Bruma'nın sakatlığı dolayısıyla Tudor tarafından 11'de görevlendirilen Garry Rodrgues, Süper Lig'deki ilk gol sevincini turuncu-beyazlılara attığı gol ile yaşadı.

Rodrigues, mücadelenin 47. dakikasında Eren'in pasında ceza sahası dışının sağında topla buluşup, içeri girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma adına ilk golünü ise TT Arena'da Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşması olan 24 Erzincanspor maçında kaydetmişti.

Etiketler
adanaspor galatasaray Garry Rodrigues spor toto süper lig
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