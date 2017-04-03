Rodrigues, Süper Lig’deki ilk golünü attı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmaya Bruma'nın sakatlığı dolayısıyla Tudor tarafından 11'de görevlendirilen Garry Rodrgues, Süper Lig'deki ilk gol sevincini turuncu-beyazlılara attığı gol ile yaşadı.
Rodrigues, mücadelenin 47. dakikasında Eren'in pasında ceza sahası dışının sağında topla buluşup, içeri girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma adına ilk golünü ise TT Arena'da Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşması olan 24 Erzincanspor maçında kaydetmişti.