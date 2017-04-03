Rodrigues, Süper Lig’deki ilk golünü attı

Galatasaray’ın devre arasında Yunanistan’ın PAOK takımından transfer ettiği Garry Rodrigues, Süper Lig’deki ilk golü Adanaspor’a karşı oynanan mücadelede kaydetti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmaya Bruma'nın sakatlığı dolayısıyla Tudor tarafından 11'de görevlendirilen Garry Rodrgues, Süper Lig'deki ilk gol sevincini turuncu-beyazlılara attığı gol ile yaşadı.

Rodrigues, mücadelenin 47. dakikasında Eren'in pasında ceza sahası dışının sağında topla buluşup, içeri girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma adına ilk golünü ise TT Arena'da Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşması olan 24 Erzincanspor maçında kaydetmişti.