Samsunspor 1-0 Balıkesirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Karadeniz temsilcisi bu skorla birlikte küme düşme hattından uzaklaştı.
TFF 1. LİG’DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Maçtan dakikalar
7. dakikada Halil İbrahim’in sağ çaprazdan sol ayağıyla gönderdiği şutu kaleci Atilla zorlukla çelebildi.
16. dakikada Abdulkadir'in şutunda kaleci Muyters'den dönen topu tamamlamaya çalışan Okan Alkan'ın şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
35. dakikada Murat Gürbüzerol, Halil İbrahim'in ortasında rövaşata ile topu ağlara gönderdi. 1-0
42. dakikada Burak Çalık'ın şutunu kaleci Muyters zorlukla çeldi.
50. dakikada Gökay'ın serbest vuruşunu kaleci Atilla parmaklarının ucuyla çeldi.
73. dakikada Mustafa Sevgi'nin serbest vuruşunda defanstan seken topu kaleci Atilla çizgi üzerinde son anda yakaladı.
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Suat Arslanboğa , Serdar Diyadin , İsmail Şencan
Samsunspor: Muyters , Erkam Reşmen , Ercan (Fatih dk. 86 ?), Abdulkadir Bardakcı , Mustafa Sevgi , Hasan Kılıç , Halil İbahim (Gökay dk. 46 ), Kenan Karışık , Kone , Göksu Türkdoğan , Murat Gürbüzerol (Lumu dk. 66 )
Yedekler: Furkan, Vedat, Kevin, Adilovic
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Balıkesirspor: Atilla , Eray (Doğa dk. 89 ?), Bakamenga (Mehmet dk. 74 ), Okan , Cüneyt , Burak , Glumac , Bülent , Foi , İshak , Abdulkadir
Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Çağatay, İbrahim, Rahmi
Teknik Direktör: Can Cangök
Gol: Murat Gürbüzerol (dk. 35) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Abdülkerim, Mustafa Sevgi, Murat Gürbüzerol, Gökay (Samsunspor), Foi (Balıkesirspor)