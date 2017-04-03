Selçuk İnan, Türk Telekom Arena’yı seviyor

Sarı-kırmızılıların milli futbolcu Selçuk İnan, Adanaspor karşısında attığı goller ile Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Başarılı futbolcu, turuncu-lacivertliler karşında attığı 2 penaltı golü ile geleneğini sürdürdü.
Yıldız futbolcu bu sezon attığı 6 golün hepsini TT Arena'da oynanan karşılaşmalarda kaydetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca İnan'ın ligdeki attığı gollerde de puan kaybetmedi. Başarılı futbolcu ligdeki en son golünü TT Arena'da oynanan
Gençlerbirliği maçında serbest vuruştan atmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçlar şöyle:
Galatasaray: 3 – Antalyaspor: 1 (1 gol)
Galatasaray: 6 – Akhisar Belediyespor: 0 (1 gol)
Galatasaray: 3 – Gençlerbirliği: 2 (2 gol)
Galatasaray: 4 – Adanaspor: 0 (2 gol)