Selçuk İnan, Türk Telekom Arena’yı seviyor

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, bu sezon gol attığı gollerin hepsini TT Arena’da kaydetti.

Sarı-kırmızılıların milli futbolcu Selçuk İnan, Adanaspor karşısında attığı goller ile Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Başarılı futbolcu, turuncu-lacivertliler karşında attığı 2 penaltı golü ile geleneğini sürdürdü.

Yıldız futbolcu bu sezon attığı 6 golün hepsini TT Arena'da oynanan karşılaşmalarda kaydetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca İnan'ın ligdeki attığı gollerde de puan kaybetmedi. Başarılı futbolcu ligdeki en son golünü TT Arena'da oynanan

Gençlerbirliği maçında serbest vuruştan atmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçlar şöyle:

Galatasaray: 3 – Antalyaspor: 1 (1 gol)

Galatasaray: 6 – Akhisar Belediyespor: 0 (1 gol)

Galatasaray: 3 – Gençlerbirliği: 2 (2 gol)

Galatasaray: 4 – Adanaspor: 0 (2 gol)