Volkan Babacan için ‘aldattı’ iddiası! Nişan atıldı…

Yaza evlilik hazırlığı yapan Milli kaleci Volkan Babacan ve Burcu Erçil şok bir kararla ayrıldı. İhanet iddiaları nişanlı çiftin ayrılmasına neden olurken ayrılıkta geri dönüşün söz konusu olmayacağı kaydediliyor.

Nuran-Cevdet Erçil'in kızı Burcu Erçil ile Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ın arkadaşlığı, geçen yıl aşka dönüşmüştü. Milli yıldız, Ağustos 2016'da sosyetik güzele Göcek'te evlenme teklif etmiş, nişan yüzükleri takılmıştı. Bu yaz evleneceklerdi. Düğün, Türkiye'nin Haziran'da Kosova ile oynayacağı maçtan sonra yapılacaktı. Ama Volkan Babacan'ın adı önceki gece bir dedikoduya karıştı. Tepebaşı'ndaki Soho House'da kumral bir güzelle eğlendiği söylendi.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Posta gazetesi ayrılık haberini şöyle duyurdu; Volkan Babacan ihaneti kabullenmemiş, iddiaları reddetmiş. Yakınlarına yanındaki genç kızın sadece arkadaşı olduğunu söylemiş. Ne var ki, nişanlısı Burcu Erçil'i ikna etme konusunda hiç başarılı olamamış. Burcu Erçil zaten bir süredir şüphelendiği Volkan Babacan'ı ihanet haberini duyar duymaz terk etmiş. Çevresine de bu işin artık geri dönüşünün olmadığını, Volkan'a ikinci bir şansı vermeyeceğini belirtmiş.