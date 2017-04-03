Volkan Şen: O anda yıkıldım

Fenerbahçe'de oyundan çıktığı sırada büyük tepki gösteren Volkan Şen, Dick Advocaat ile görüşerek olayı tatlıya bağladı.

Fenerbahçe'de Karabük galibiyetine rağmen gündeme damgasını vuran Volkan Şen'in oyuna alınıp sonra da tekrar kulübeye alınması dün yapılan antrenmanda çözüldü.

İkili yaptıkları görüşmede düşüncelerini aktardı. Sarı lacivertlilerin milli oyuncusu Volkan Şen, Hollandalı çalıştırıcıya; “Ben kötü oynadığımı düşündüğünüz için beni oyundan aldığını düşündüm. O anda yıkıldım ve çok moralim bozuldu. Bunu bir futbolcu için hakaret gibi gördüm. Ama daha sonra sizin düşüncelerinizi öğrenince yapmaz istediğinizi anladım. Bu nedenle konunun kapanmasını istiyorum. Sizden özür dilerim” dedi…

KARARIMIN ARKASINDAYIM

Advocaat da maçta Volkan oyuna girdikten sonra bir pozisyondan sonra sektiğini gördüğünü belirterek, “Dizinde zaten eski bir sakatlığın var. O anda ben sadece maçı kazanmayı düşünürüm. Takımın gole ihtiyacı vardı. Kaybedecek zamanım yoktu. Siz oyuncular doğal olarak oynamak istiyorsunuz. Ben ise her şeyden önce takımın kazanmasını istiyorum. Bu nedenle kararımın doğru olduğunu düşünüyorum” sözleri ile yanıt verdi. Advocaat ile Volkan arasındaki diyalogların ardından konu tatlıya bağlanırken Volkan'ın da antrenmanda iyi bir görüntü sergilediği belirtiliyor.