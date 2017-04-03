Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak Akhisar Belediyespor – Medipol Başakşehir karşılaşması ile başlayacak. Dün rakibine ligde 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile bu kez yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
Ligde bu sezon aradığını bulamayan ve sezonu kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe, çarşamba günü 3-0’ın rövanşında Sergen Yalçın ile başarılı bir grafik çizen Kayserispor’u ağırlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şöyle:
4 Nisan Salı
20.00 Akhisar Belediyespor (1) – Medipol Başakşehir (1)
5 Nisan Çarşamba
18.00 Çaykur Rizespor (0) – Kasımpaşa (2)
20.30 Fenerbahçe (3) – Kayserispor (0)
6 Nisan Perşembe
20.00 Atiker Konyaspor (0) – Sivasspor (0)