Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak Akhisar Belediyespor – Medipol Başakşehir karşılaşması ile başlayacak. Dün rakibine ligde 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile bu kez yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Ligde bu sezon aradığını bulamayan ve sezonu kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe, çarşamba günü 3-0’ın rövanşında Sergen Yalçın ile başarılı bir grafik çizen Kayserispor’u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Salı

20.00 Akhisar Belediyespor (1) – Medipol Başakşehir (1)

5 Nisan Çarşamba

18.00 Çaykur Rizespor (0) – Kasımpaşa (2)

20.30 Fenerbahçe (3) – Kayserispor (0)

6 Nisan Perşembe

20.00 Atiker Konyaspor (0) – Sivasspor (0)