Abdullah Avcı: Maçı daha erken koparmalıydık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, hedeflerinin final olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İlk maç 1-1 İstanbul'da Rakip bugün 3'lü top rakipteyken 5'li gibi oyuna başladı.

İstanbul'da da Tolunay hocayla öyle oynamışlardı. Bugün Okan hocayla da aynı şekilde başladılar. Oyunu tutmak istediler. Belki geçişlerde oyuncularını kullanacaklardı ama biz bu bölümde hem topa sahip olarak hem de oyunun içerisindeki planları doğru yaparak 45 dakika sahada hükmettik. İkinci yarıda ilk 15 dakika bu oyunumuz devam etti. Okan hoca golü yedikten sonra 3'lüden hemen 4'lüye döndü. Değişik bir hamle yaptı. Biz de ikinci golü bulup oyunu rahatlatmak istiyorduk.

Oyunun son 15-20 dakikalık bölümü bizim gibi takımlara yakışmayan, rakibin daha çok hükmettiği, bize baskı kurduğu, bloklarımızın çok sıkışık olduğu bir oyun oldu. Buna zaman zaman cevap verdik, zaman zaman ise tehlikeli oldu. Sonrasında rakibin sayılmayan golü ve şimdi baktığımda az da olsa ofsayt gibi duran bir pozisyonu var. Maçı daha erken koparmamız gerekiyordu. Final gibi bir hedefimiz var. Bugün oyunun büyük bir bölümü için oyuncularıma teşekkür ediyorum ama son bölüm için edemiyorum. Tur atladığımız için mutluyum. Ligimizin oyununu hızlandırmak için biz teknik adamlar olarak çalışıyoruz.

Hakemler omuz omuza olan her şeye faul çalıp, bu oyun duruyorsa top hep havada dolaşıyor, oyun kalitesi düşük oluyor. Hakemlerimiz bu oyunu hızlandırmak mı istemiyorlar hata yaparız diye? Bunu genel olarak söylüyorum bugün ile ilgili söylemiyorum. Buna da dikkat edilmesini rica ediyorum. Cumartesi günü sabah oynadık, bugün akşam oynadık. Rakibe ligde başarılar diliyorum” dedi.