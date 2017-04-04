Adana Demirspor taktik çalıştı

TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktörü Engin İpekoğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından tam sahada mavi-lacivertli oyuncular Eskişehirspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Deneyimli teknik adam Engin İpekoğlu, rakip takımın özelliklerini oyuncularına anlatırken neler yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Oyuncular da ellerinden gelen çabayı sarf ederek kendilerine söylenenleri yerine getirmeye çalıştı.

Bu arada, Engin İpekoğlu, haftalık olağan basın toplantısında Çarşamba günü Aytaç Durak Tesisleri'nde saat 15.00'de değerlendirmelerde bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.