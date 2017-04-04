Adebayor Başakşehir’i yarı finale uçurdu!

Ligde Akhisar Belediyespor'a yenilerek moral kaybeden Başakşehir, rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda yenerek son 4'e kalan ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor’a konuk oldu. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 2-0 kazandı.Başakşehir bu skorla birlikte yarı finalist oldu.

Konuk takımın gollerini 24. dakikada Emmanuel Adebayor ve 90+4’te Mehmet Batdal kaydetti. Başakşehir ligde 2-1 yenildiği Akhisar’dan rövanşını almış oldu. 90+3’te Akhisar Belediyespor’un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmazken ev sahibi takımın futbolcuları pozisyona yoğun itirazda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları çarşamba günü oynanacak olan Çaykur Rizespor – Kasımpaşa ve Fenerbahçe – Kayserispor mücadeleleriyle sürecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Henüz 20’nci saniyede Emre’nin derinleme pasıyla Akhisar ceza sahasında buluşan Adebayor’un kaleci Lukac’ı da geçen vuruşunu çizgiden çıkaran Orhan gole izin vermedi.

10’uncu dakikada Adebayor’un pasıyla sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Vica’nın sert şutunda kaleci Lukac’tan seken topu savunma kornere atarak uzaklaştırdı.

21’inci dakikada Caner’in pasını Başakşehir ceza sahası içinde kontrol eden Onur mükemmel bir dönüşün ardından şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

24’üncü dakikada konuk takımın golü geldi. Mustafa Pektemek’in kaptığı topla başlayan Başakşehir atağında Cengiz sol kanattan penaltı noktasına nefis bir orta yaptı. Samardzic’in markajından kurtulan Adebayor sağ ayağının içiyle çok sert vurdu ve Lukac’ı avladı: 0-1.

45’inci dakikada Caiçara’nın sağdan ortasında Adebayor’un vuruşu yandan dışarı çıkınca ilk 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile bitti.

53’üncü dakikada Soner’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sissoko’nun kafasından yükseklik kazanan top kale içine süzülürken, Ufuk son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Aynı dakika içinde Emre’nin uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Visca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmakta gecikince, yetişen Larsson topu kornere atarak mutlak bir golü önledi.

69’uncu dakikada ani gelişen bir Başakşehir atağında Adebayor tek başına Akhisar Belediyespor ceza sahasına girdi. Caner son anda müdahale ederek topu kornere attı ve ikinci gole geçit vermedi. Bu pozisyonda dizinden sakatlanan Adebayor yerini Mehmet Batdal’a bıraktı.

75’inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Mossoro uygun pozisyonda sert vurdu, top uzak direğin yanından dışarı gitti.

90+4’üncü dakikada Akhisar Belediyesporlu Soner’in kullandığı serbest vuruşta kale ağzında Orhan’ın kafa vuruşu ağlara giderken, hakem Ümit Öztürk, yardımcısı Mustafa Emre Eyisoy’un uyarısıyla pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

Kronometre 90+6. dakikayı gösterirken Başakşehir kontratağa çıktı. Visca’nın “Al da at” dercesine verdiği pası ağlara gönderen Mehmet Batdal maçın skorunu 2-0 olarak ilan etti.