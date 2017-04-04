Balıkesirspor kazanmayı unuttu

TFF 1. Lig'de 26. haftanın kapanış maçında düşmeme mücadelesi veren Samsunspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ağır darbe alan Balıkesirspor, kazanmayı unuttu.

Son galibiyetini 22. haftada Adana Demirspor deplasmanında alan Balıkesirspor, daha sonra oynadığı 5 maçta Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu ile berabere kaldı, Ümraniyespor ve Samsunspor’a ise mağlup oldu. Bu periyotta 12 puan kaybeden Balıkesirspor, lider Evkur Yeni Malatyaspor’un 19, ikinci Sivasspor’un 12, play off hattının sınırında yer alan 6’ncı Giresunspor’un ise 6 puan gerisine düştü.

ESKİ FUTBOLCUSU YAKTI

Samsun’da etkili bir futbol sergilemesine karşın sonuca gidemeyen Balıkesirspor’u eski bir oyuncusu yıktı. Kırmızı beyazlıların Süper Lig’de yer aldığı 2014-2015 sezonunda Eray ve Bülent’le birlikte Manisaspor’dan transfer ettiği Murat Gürbüzerol, Samsunspor formasıyla nefis bir gol atarak takımına hayat verdi.

CANGÖK: “VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Final paslarında başarısız olmanın faturasını yenilgiyle ödediklerini belirten teknik direktör Can Cangök ise ilk 6 hedefinden vazgeçmediklerini ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.