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Bayern Münih 4 ay sonra yenildi

Almanya Bundesliga'yı bu sene de domine eden Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda boyun eğdi.
23:164 Nisan 2017
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Bayern Münih 4 ay sonra yenildi

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, 27. hafta maçında Hoffenheim’ın konuğuydu. Mücadeleyi Hoffenheim 1-0 kazandı.

Ev sahibi takımın golünü 21. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.Bayern Münih 4 ay sonra ilk defa bir resmi maç kaybetti. Bayern Münih son olarak 19 Kasım 2016’da Dortmund’a deplasmanda 1-0 yenilmişti.

Lider Münih 65 puanda kaldı. Hoffenheim ise 51 puana yükseldi. Bavyera temsilcisi ligde bir sonraki hafta evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek. Hoffenheim ise Hamburg deplasmanına gidecek.

Almanya Bundesliga’da bugün oynana maçların sonuçları şu şekilde:

Köln 1-0 E.FrankfurtDortmund 3-0 HamburgWerder Bewmen 3-0 Schalke

Etiketler
Almanya Bundesliga bayern münih Hoffenheim
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